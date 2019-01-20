«16 операций»: муж Людмилы Сенчиной рассказал о ее борьбе с раком

Супруг народной артистки России Людмилы Сенчиной Владимир Андреев рассказал, как его покойная супруга боролась с раком, сообщает StarHit.

«Она очень много работала. Все началось гораздо раньше, но о раке узнали за 1,5 года, решили еще раз обследоваться. Людмила не хотела, чтобы кто-то услышал, считала, что у людей и так полно своих проблем. Врачи сказали, что ей осталось два или три месяца, но она выдержала 16. В таком состоянии она выступала», — рассказал он.

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Андреев рассказал, что артистке сделали 16 операций, и назвал ее очень мужественной женщиной.

Ранее сообщалось, что Людмила Сенчина, скончавшаяся 25 января, оставила своему сыну от первого брака Вячеславу Тимошину и третьему мужу Владимиру Андрееву дачу и квартиру в престижных районах.