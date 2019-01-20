Ченнинг Татум может стать режиссером фильма про Гамбита

Американский актер Ченнинг Татум может стать режиссером кинокомикса «Гамбит», передает Deadline.

Отмечается, что Татум завершил долгосрочные контракты с агентствами UTA и Management 360.

Почти четыре года назад Татум получил главную роль в фильме «Гамбит», после чего проект покинули несколько режиссеров (Руперт Уайатт, Даг Лайман и Гор Вербински), в данный момент у фильма нет утвержденного постановщика.

По данным источником, Татум планирует дебютировать в режиссуре и лично снять картину о мутанте Реми Лебо.