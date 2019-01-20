Удаленный фильм «Праздник» снова доступен на YouTube

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Режиссер фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде Алексей Красовский сообщил, что кинолента снова доступна на видеохостинге YouTube. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, ситуация разрешилась благополучно.

«Хэппи Энд! Справедливость восторжествовала! Спасибо всем поддержавшим! Фильм снова открыт для просмотра», — отметил Красовский.

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Он также попросил прощения у тех, кого заставил волноваться.

Ранее сообщалось, что фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube.