Удаленный фильм «Праздник» снова доступен на YouTube
Режиссер фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде Алексей Красовский сообщил, что кинолента снова доступна на видеохостинге YouTube. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, ситуация разрешилась благополучно.
«Хэппи Энд! Справедливость восторжествовала! Спасибо всем поддержавшим! Фильм снова открыт для просмотра», — отметил Красовский.
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Он также попросил прощения у тех, кого заставил волноваться.
Ранее сообщалось, что фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube.