Медведев поздравил с юбилеем композитора Дашкевича

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием композитора и заслуженного деятеля искусств России Владимира Дашкевича. Текст обращения был размещен на сайте правительства.

По его словам, музыкальному деятелю подвластны все жанры.

«Ваше творчество неизменно удивляет своей яркостью, разнообразием, оригинальностью и выразительностью», — отметил Медведев.

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Он добавил, что его сочинения также являются неотъемлемой частью многих кинолент.

«Ваши благородные и проникновенные мелодии — самостоятельная, но при этом неотъемлемая часть фильма, особая линия в его сюжете», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства добавил, что музыка композитора звучит современно и нравится людям разных возрастов.

Владимир Дашкевич написал музыку к более чем 80 фильмам и сериалам. Среди них «Бумбараш» (1971), цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986), «Собачье сердце» (1988), и т.д.

Он также написал оперы «Клоп» (1980), «Ревизор» (2007) и «Двенадцать» (2014), а также несколько инструментальных концертов и вокальных циклов.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поздравил актера Василия Ланового с 85-летием.