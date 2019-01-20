Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании
Танцор Уэйд Робсон утверждает, что подвергался насилию со стороны поп-исполнителя Майкла Джексона на протяжении семи лет. Об этом сообщает The Sun.
Уточняется, что это произошло, когда ему было семь лет.
Свою историю он рассказал в новом документальном фильме «Покидая Неверленд». В картине также будет представлено интервью еще одного мужчины, который также заявляет о домогательствах со стороны музыканта.
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Как отмечается, Робсон уже подавал в суд на певца в 2013 году, требуя возмещения ущерба на сумму £1, 2 млрд (около $1,5 млрд). Однако иск был отклонен.
Ранее сообщалось, что звезда «Один дома» Маколей Калкин рассказал о «подозрительной» дружбе с Майклом Джексоном.