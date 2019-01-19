Садальский отреагировал на обвинения ученицы Табакова в домогательствах

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Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал слова актрисы Елены Антоненко о домогательствах к ней со стороны режиссера Олега Табакова.

Антоненко в интервью сайту kp.ru рассказала, что Табаков домогался к ней, требуя показать грудь.

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По его мнению, такими заявлениями Антоненко пытается привлечь к себе внимание, и подчеркнул, что его поражают подобные воспоминания об умерших людях.

«Ей не хватает популярности, вот она придумывает сказки бабушки Антоненко. Уже седьмой десяток девушке пошел, пускай думает о вечном», — сказал Садальский.

Он также заявил, что ее фамилии в списке актеров театра «Современник» не было, в то время как сам Садальский там служил. Антоненко он назвал «белой молью», которую не помнит.