Режиссер «Тайны Коко» уходит из Pixar спустя 25 лет работы
Американский режиссер и монтажер Ли Анкрич, известный работой над мультфильмами Pixar «История игрушек: Большой побег» и «Тайна Коко», больше не будет сотрудничать с киностудией. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что Анкрич является обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса». Он покинет Pixar спустя 25 лет работы.
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«Я ухожу не для работы на другой студии; вместо этого я с нетерпением жду возможности провести столь необходимое время с моей семьей и заняться интересами, которые были отодвинуты на задний план», — сказал Анкрич.
Ранее сообщалось, что «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» получила картина «Тайна Коко».