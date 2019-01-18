Перекрывшие Новый Арбат блогеры арестованы

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Двух блогеров, которые перекрыли улицу Новый Арбат ради съемок клипа, арестовали на десять суток, передает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрия Титова.

Сообщается, что под арестом оказались молодой человек и девушка.

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Ранее Давид Манукян, на чей теперь закрытый инстаграм dava_m подписаны 2,7 млн фолловеров, опубликовал бэкстейдж-запись со съемок клипа на ул. Новый Арбат. На записи видно, как несколько молодых людей гуляют по проезжей части и мешают движению.

Пресненский суд Москвы назначил нарушителям наказание в виде административного ареста сроком на десять суток каждому.

Ранее сообщалось, что блогер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа.