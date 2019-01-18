На Украине запретили 139 фильмов и сериалов за год

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Госкино Украины запретило к показу в стране 139 фильмов и сериалов в 2018 году, передает РИА «Новости».

По данным агентства, под запрет попали современные российские сериалы и фильмы, в частности «Штрафбат» и «Легенда № 17».

Как отмечается, в списке также есть некоторые фильмы 90-х годов.

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При этом фильмы и сериалы были запрещены к демонстрации из-за «несоответствия» с положениям закона Украины «О кинематографии».

Ранее сообщалось, что на Украине увеличили штраф за продажу книг из России.