СМИ: Зеленский сохранил бизнес в России

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский сохранил бизнес в России, несмотря на то, что заявлял о его закрытии. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на расследование программы «Схемы».

По данным журналистов, в России есть три компании, занимающиеся производством фильмов и телепрограмм — «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Все они основаны кипрской фирмой Green Family LTD, которая в то же время является соучредителем украинской компании «Квартал 95». В числе ее конечных бенефициаров указан Зеленский.

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При этом в декабре 2018 года сам шоумен заявлял, что «95 квартал» последний раз делал фильм совместно с Россией в 2012 году.

Ранее российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак отреагировала на слухи о встрече с Зеленским в Киеве.