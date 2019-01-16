СМИ назвали российского участника «Евровидения»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/519/12121519/eurovision2019-pic905-895x505-1882.jpg">

Представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение», который состоится в мае 2019 года в Израиле, готовится 35-летний певец Сергей Лазарев, пишет Super.ru со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что официальное объявление артиста, который отправится на вокальный конкурс, состоится только в конце января. Однако многие российские СМИ пишут, что им, вероятнее всего, станет Сергей Лазарев, который ранее уже представлял страну на «Евровидении» в 2016 году.

Реклама

Согласно данным СМИ, во-первых, у Лазарева в мае не запланировано ни одного концерта. Во-вторых, возможно, артист хочет взять реванш на конкурсе, где три года назад он был в шаге от победы.

По предварительным данным, к конкурсу Сергея Лазарева будет вновь готовить команда Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что американская поп-исполнительница Мадонна может выступить на конкурсе «Евровидение-2019»