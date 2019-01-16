Маколей Калкин рассказал о «подозрительной» дружбе с Майклом Джексоном

<img src="">

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин рассказал о своей дружбе с покойным поп-исполнителем Майклом Джексоном, которую в таблоидах на фоне обвинений актера в педофилии находили подозрительной.

В новом интервью Калкин объяснил, что Джексон хотел ему помочь, когда в начале 1990-х мальчик стал суперзвездой. «Он связался со мной потому, что со мной очень быстро начало происходить множество разных вещей, как и с ним когда-то», — цитирует Калкина Mirror.

Реклама

Калкин также вспоминает, что друзей его не было, а в школе никто и понятия не имел, через что может проходить маленькая звезда. «А он был человеком, с которым случилось то же самое, и хотел убедиться, что мне не одиноко», — говорит актер.

«Он был чертовски веселым, очаровательным, смешным, глупым. Для всех это очень важно, а для меня это была нормальная дружба», — сказал Маколей Калкин, подчеркнув, что домогательств со стороны Майкла Джексона не было никогда.

Ранее Маколей Калкин предложил фанатам выбрать свое второе имя.