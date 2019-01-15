WSJ: Netflix опять повысил стоимость подписки

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Американский стриминговый сервис Netflix проинформировал о новом повышении стоимости подписки, которое затронет десятки миллионов американцев и жителей Латинской Америки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, стоимость самого популярного тарифного плана вырастет на 18%, с $11 до $13, а базового — на 13% до $9. Повышение стоимости связано со значительными затратами сервиса на производство контента.

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«Время от времени мы меняем цены, поскольку продолжаем инвестировать в [производство ] развлекательного контента и улучшать общее впечатление от Netflix ради наших подписчиков», - сказал представитель Netflix.

Согласно имеющейся информации, эти изменения тарифных планов начнут немедленно действовать для новых пользователей, а затем будут применены к счетам существующих клиентов. Сервис за время существования повышает тарифы уже в четвертый раз.

Ранее сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на российский сериал «Лучше, чем люди».