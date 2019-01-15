Полунин поднял половой вопрос после изгнания из Парижской оперы
Российско-украинский танцовщик балета Сергей Полунин неожиданно отреагировал на увольнение из Парижской оперы.
«Мы не можем сровнять или сделать одинаковую Мужскую и Женскую энергию Это Нарушит Баланс Природы и Жизни Я этого не допущу» (орфография и пунктуация автора. — ред.), — написал он в инстаграме, сопроводив свои размышления снимком земного шара. В комментариях подписчики Полунина активно обсуждают, они ли оставил эту запись, и рекомендуют ему заниматься балетом, а не писательством.
Ранее Парижская опера решила более не сотрудничать с украинским балетным танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его слов о том, что полнота является следствием лени.