Полунин поднял половой вопрос после изгнания из Парижской оперы

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Российско-украинский танцовщик балета Сергей Полунин неожиданно отреагировал на увольнение из Парижской оперы.

«Мы не можем сровнять или сделать одинаковую Мужскую и Женскую энергию Это Нарушит Баланс Природы и Жизни Я этого не допущу» (орфография и пунктуация автора. — ред.), — написал он в инстаграме, сопроводив свои размышления снимком земного шара. В комментариях подписчики Полунина активно обсуждают, они ли оставил эту запись, и рекомендуют ему заниматься балетом, а не писательством.

Ранее Парижская опера решила более не сотрудничать с украинским балетным танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его слов о том, что полнота является следствием лени.