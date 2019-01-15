Звезда «Мажора» рассказал о мучительной смерти отца от рака

Звезда сериала «Мажор» Александр Дьяченко рассказал о тяжелой смерти отца от рака, сообщает StarHit.

Актер признался, что смерть отца стала для него настоящим потрясением.

Он рассказал, что семья приняла решение не прибегать к помощи медиков, обратившись вместо этого к целителю, который так и не смог устранить последствия прогрессирующего рака.

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«Рак сжег его буквально за полгода. Я понимал, что это все. У него была гангрена, огромные черные ноги, организм полностью разрушен. Приходил человек, который энергетически пытался его очистить, запрещал ему пить лекарства. В результате он умирал в жутких болях», — поделился актер.

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