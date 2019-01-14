Бюджет новой части «Людей Икс» вырос до $200 млн
Бюджет картины «Люди Икс: Темный Феникс» увеличился до $200 млн из-за масштабных пересъемком. Об этом сообщает ScreenRant.
По данным портала, премьера фильма также несколько раз переносилась из-за дополнительных съемок.
Как отмечается, бюджет картины уже превысил стоимость производства фильма «Люди Икс: Апокалипсис».
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В настоящее время релиз фильма «Люди Икс: Темный Феникс» запланирован на 6 июня 2019 года.
Ранее в сети появился трейлер новой части «Людей Икс».