Бюджет новой части «Людей Икс» вырос до $200 млн

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Бюджет картины «Люди Икс: Темный Феникс» увеличился до $200 млн из-за масштабных пересъемком. Об этом сообщает ScreenRant.

По данным портала, премьера фильма также несколько раз переносилась из-за дополнительных съемок.

Как отмечается, бюджет картины уже превысил стоимость производства фильма «Люди Икс: Апокалипсис».

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В настоящее время релиз фильма «Люди Икс: Темный Феникс» запланирован на 6 июня 2019 года.

Ранее в сети появился трейлер новой части «Людей Икс».