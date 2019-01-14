«Т-34» возглавляет российский прокат вторую неделю подряд

Фильм Алексея Сидорова «Т-34» вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Драме о танкистах удалось собрать 345,3 млн рублей за прошедшие выходные. На втором месте находится комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с 109 млн рублей.

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Третье место заняла спортивная драма «Крид-2», за выходные картина собрала около 72 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Т-34» возглавил топ российского проката.