Фильм о Цукерберге может получить продолжение

Аарон Соркин, автор сценария драмы «Социальная сеть» об основателе Facebook Марке Цукерберге, заявил, что у фильма может появиться сиквел. Об этом он заявил в интервью AP Entertainment.

В частности, Соркин заявил, что с ним уже связался продюсер Скотт Рудин с предложением поработать над продолжением.

«Социальную сеть» снял режиссер Дэвид Финчер в 2010 году. Кинокартина собрала в прокате $225 млн при бюджете в $40 млн. Фильм получил три «Оскара» за лучший адаптированный сценарий, музыку и монтаж.