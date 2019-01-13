Sun: Элли Бамбер бросила звезду «Игры престолов»

Британская актриса Элли Бамбер, известная по сериалу «Отверженные», бросила звезду телешоу «Игра престолов» Ричарда Мэддена. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

По данным издания, Бамбер также отсутствовала на церемонии вручения премии «Золотой глобус», во время которой Мэдден получил статуэтку в номинации «Лучший актер драматического сериала».

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«Они почти ежедневно спорили до самого расставания. Они подумывали пойти на психотерапию для пар, но стало очевидно, что у них слишком много проблем, которые не могут быть решены», — сказал источник The Sun.

Подчеркивается, что актеры после расставания надеются остаться друзьями.

Ранее сообщалось, что Мэдден приготовился к роли Джеймса Бонда.