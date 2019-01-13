Пугачева и Аллегрова помирились на вечере у Игоря Николаева

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Российская и советская певица Алла Пугачева и ее коллега по сцене Ирина Аллегрова исполнили совместный танец на программе «Сегодня вечером» во время творческого вечера российского артиста Игоря Николаева. Видеозапись программы была опубликована на сайте «Первого канала».

17 января Николаев отпразднует свой 59-ый день рождения. Праздничный вечер в честь этого события посетили друзья и коллеги артиста, в числе которых Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Валерий Сюткин и другие.

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Как отмечает издание Дни.ру, Аллегрова и Пугачева плохо ладят вне сцены и предпочитают не сниматься в одних и тех же программах, но в честь день рождения Николаева исполнительницы не только пришли к нему на творческий вечер, но даже вместе станцевали под хит Валерия Леонтьева «Пароходы».

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