Marvel и Disney создадут сериал о подруге Тора

Кинокомпании Marvel и Disney готовят сериал о соратнице Тора супергероине Леди Сиф. Об этом сообщает Discussing Film.

Образ возник благодаря скандинавской богине Сиф, которая является воительницей, супругой Тора и экс-валькирией.

Согласно имеющейся информации, сериал о Леди Сиф в настоящее время находится на начальной стадии производства. На съемку 6-8 эпизодов выделят около $100 млн. В настоящее время неизвестно, выйдет ли он на экраны до или после фильма «Тор: Рагнарек».

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Уточняется, что главную роль, скорее всего, снова сыграет Джейми Александер.

Ранее сообщалось, что Крис Хемсворт недоволен своей ролью во втором «Торе».