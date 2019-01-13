Умерла жена Стива Бушеми

Супруга лауреата «Золотого глобуса» Стива Бушеми Джо Андрес, известная в качестве режиссера, хореографа и художника, умерла на 66 году жизни. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что данные о ее кончине подтвердил источник, близкий к семье актера. Ее похороны состоялись в начале этой недели в их доме в Нью-Йорке.

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Андрес и Бушеми поженились в 1987 году, у них есть сын. По словам актера, именно его жена создала его любимое произведение искусства.

Ранее сообщалось, что супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина умерла на 80-м году жизни.