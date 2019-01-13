Актера из «Спасти рядового Райана» арестовали за хранение наркотиков

Американский актер Том Сайзмор, наиболее известный по фильмам «Прирожденные убийцы», «Спасти рядового Райана» и «Черный ястреб», был арестован за хранение наркотиков. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным полиции, его задержали 5 января после обыска автомобиля. В его транспортном средстве нашли запрещенные вещества.

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Уточняется, что машина привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов из-за отсутствия переднего номерного знака. После задержания Сайзмор и ехавший с ним в автомобиле мужчина были освобождены под залог.

В 2004 году актер был признан виновным в употреблении и хранении метамфетаминов. Тогда суд назначил ему испытательный срок, который Сайзмор неоднократно нарушал.