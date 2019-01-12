Джулия Робертс выкупила на аукционе билеты на ЧМ по футболу за $100 тысяч
Известная американская актриса Джулия Робертс купила на аукционе несколько билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает портал IloveQatar.
Как отмечается, за каждый из них она заплатила по $100 тыс.
На билеты также претендовали актеры Майк Майерс, Джейми Фокс и Кигэн-Майкл Ки.
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Подчеркивается, что актриса и ее дети очень любят футбол и поддерживают клуб Manchester United.
Чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре.
Ранее Джулия Робертс рассказала, почему больше не снимается в ромкомах.