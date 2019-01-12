Брат Криса Кельми сделал заявление о наследстве музыканта
Брат умершего музканта Криса Кельми Валентин заявил, что не претендует на его наследство. Об этом он сообщил в эфире «России 1».
По его словам, вдова и сын исполнителя не идут на контакт. Он предположил, что они избегают общения из-за наследства.
«Других объяснений мне в голову не приходит», — сказал Валентин Кельми.
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Как отмечается, он и еще один брат артиста Евгений Суслин не планируют бороться за наследство.
«Ничего мы не хотим. Главное для нас — это светлая память», — сказал Валентин Кельми.
Ранее сообщалось, что семья рассказала о судьбе праха Криса Кельми.