Брат Криса Кельми сделал заявление о наследстве музыканта

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Брат умершего музканта Криса Кельми Валентин заявил, что не претендует на его наследство. Об этом он сообщил в эфире «России 1».

По его словам, вдова и сын исполнителя не идут на контакт. Он предположил, что они избегают общения из-за наследства.

«Других объяснений мне в голову не приходит», — сказал Валентин Кельми.

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Как отмечается, он и еще один брат артиста Евгений Суслин не планируют бороться за наследство.

«Ничего мы не хотим. Главное для нас — это светлая память», — сказал Валентин Кельми.

Ранее сообщалось, что семья рассказала о судьбе праха Криса Кельми.