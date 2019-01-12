Возлюбленная Фредди Меркьюри получила более $50 млн за «Богемскую рапсодию»

Возлюбленная солиста группы «Queen» Фредди Меркьюри Мэри Остин получила огромный гонорар за фильм «Богемская рапсодия». Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, ей выплатили около £40 млн($51,4 млн). Всего фильм заработал £600 млн($771,1 млн).

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Уточняется, что после смерти Меркьюри его гражданской жене положено 50% доходов от произведений, связанных с его именем.

Подчеркивается, что сама Остин в съемках фильма не участвовала, но одобрила проект.

Ранее сообщалось, что Рами Малек получил «Золотой глобус» за роль Фредди Меркьюри.