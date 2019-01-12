Возлюбленная Фредди Меркьюри получила более $50 млн за «Богемскую рапсодию»
Возлюбленная солиста группы «Queen» Фредди Меркьюри Мэри Остин получила огромный гонорар за фильм «Богемская рапсодия». Об этом сообщает Daily Mirror.
Как отмечается, ей выплатили около £40 млн($51,4 млн). Всего фильм заработал £600 млн($771,1 млн).
Реклама
Уточняется, что после смерти Меркьюри его гражданской жене положено 50% доходов от произведений, связанных с его именем.
Подчеркивается, что сама Остин в съемках фильма не участвовала, но одобрила проект.
Ранее сообщалось, что Рами Малек получил «Золотой глобус» за роль Фредди Меркьюри.