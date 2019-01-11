В «Бархатной бензопиле» на Джейка Джилленхола охотятся произведения искусства

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Американский сервис Netflix выпустил первый трейлер фильма ужасов «Бархатная бензопила». Об этом сообщает Deadline.

В фильме речь идет о созданных неизвестным автором произведениях искусства, пробуждающих сверхъестественную силу, которая стремится к мести.

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Как отмечается, срежиссировал картину Дэн Гилрой. Главные роли достались Джейку Джилленхолу и Рене Руссо, также на экране появятся Джон Малкович и Тони Коллетт.

Ранее Мел Гибсон и Шон Пенн тряхнули бородами в трейлере «Профессора и безумца».