В «Бархатной бензопиле» на Джейка Джилленхола охотятся произведения искусства
Американский сервис Netflix выпустил первый трейлер фильма ужасов «Бархатная бензопила». Об этом сообщает Deadline.
В фильме речь идет о созданных неизвестным автором произведениях искусства, пробуждающих сверхъестественную силу, которая стремится к мести.
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Как отмечается, срежиссировал картину Дэн Гилрой. Главные роли достались Джейку Джилленхолу и Рене Руссо, также на экране появятся Джон Малкович и Тони Коллетт.
Ранее Мел Гибсон и Шон Пенн тряхнули бородами в трейлере «Профессора и безумца».