CBS прекращает съемки сериала «Мыслить как преступник»

Американский телеканал CBS заканчивает съемки сериала «Мыслить как преступник». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что сериал решили продлить на последний, 15 сезон. Он будет состоять из десяти эпизодов. Таким образом сериал, состоящий из 325 эпизодов, стал одной из самых продолжительных телевизионных драм.

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«Мыслить как преступник» рассказывает о работе команды следователей ФБР, которые способны понимать ход мыслей преступников и предотвращать их преступления.

Ранее актер, известный по ролям Ксандера Харриса в сериале «Баффи — истребительница вампиров» и Кевина Линча в «Мыслить как преступник», после ссоры со своей девушкой в отеле попытался задушить ее.