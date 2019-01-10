Леди Гага осудила Ар Келли из-за обвинений в сексуальном насилии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/891/11806891/upload-RTX69U6M-pic905-895x505-78069.jpg">

Американская исполнительница Леди Гага заявила, что никогда больше не будет сотрудничать с музыкантом Ар Келли. Об этом она написала в твиттере.

Причиной такого решения стали обвинения Келли в домогательствах и сексуальном насилии.

В своем обращении певица извинилась за то, что не высказалась по этому поводу раньше.

Реклама

Она добавила, что собирается изъять из различных платформ песню «Do What U Want (With My Body)», которую они записали совместно с Ар Келли в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню «Shallow» к фильму «Звезда родилась».