Леди Гага осудила Ар Келли из-за обвинений в сексуальном насилии
Американская исполнительница Леди Гага заявила, что никогда больше не будет сотрудничать с музыкантом Ар Келли. Об этом она написала в твиттере.
Причиной такого решения стали обвинения Келли в домогательствах и сексуальном насилии.
В своем обращении певица извинилась за то, что не высказалась по этому поводу раньше.
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Она добавила, что собирается изъять из различных платформ песню «Do What U Want (With My Body)», которую они записали совместно с Ар Келли в 2013 году.
Ранее сообщалось, что Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню «Shallow» к фильму «Звезда родилась».