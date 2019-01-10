Еще один суд отклонил иск Эшли Джадд о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна
Федеральный суд Лос-Анджелеса отклонил иск актрисы Эшли Джадд к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом сообщает Reuters.
Судья отклонил иск о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, однако подчеркнул, что актриса может подать новый иск о клевете.
В сентябре прошлого года суд Калифорнии отклонил иск Джадд о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна. При этом отмечалось, что суд продолжит рассматривать другой иск Джадд в отношении Вайнштейна.