Еще один суд отклонил иск Эшли Джадд о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна

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Федеральный суд Лос-Анджелеса отклонил иск актрисы Эшли Джадд к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом сообщает Reuters.

Судья отклонил иск о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, однако подчеркнул, что актриса может подать новый иск о клевете.

В сентябре прошлого года суд Калифорнии отклонил иск Джадд о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна. При этом отмечалось, что суд продолжит рассматривать другой иск Джадд в отношении Вайнштейна.