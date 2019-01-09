Первый канал вырезал Бузову из «Рождества с Лепсом»

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Первый канал не включил номер российской исполнительницы Ольги Бузовой в итоговую версию гала-концерта «Рождество с Григорием Лепсом». Об этом сообщает «Дни.ру».

Отмечается, что рождественский концерт Лепса прошел 26 декабря, а по телевизору его показали 7 января. Там выступали такие исполнители, как Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ани Лорак, Диана Арбенина, Ольга Бузова и Дима Билан. Из-за ограниченного хронометража в телеверсию номер Бузовой не вошел.

Ранее сообщалось, что победителем седьмого сезона шоу «Голос» стал Петр Захаров.