В сети появилась посмертная песня лидера Linkin Park
Гитарист группы Lamb Of God Марк Мортон выпустил сингл, записанный совместно с покойным лидером группы Linkin Park Честером Беннингтоном.
Как сообщает MusicFeeds, песня Cross Off была записана в 2017 году всего за несколько месяцев до трагической гибели певца.
Реклама
Трек войдет в альбом, который Мортон готовит к выходу 1 марта.
Анонсируя релиз песни, Марк Мортон отметил голос Беннингтона, который невозможно перепутать ни с каким другим. «Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер», — признал он.
Ранее участник группы Linkin Park Майк Шинода анонсировал свой первый сольный альбом.