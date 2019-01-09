Советский Супермен станет героем нового фильма по комиксам DC

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Киностудия Warner Bros. экранизирует комикс Марка Миллара «Супермен: Красный сын», передает RTF.

Главный герой изданного в 2003 году комикса DC — Супермен, в альтернативной вселенной высадившийся не в США, а в СССР в 1950-е.

Комикс посвящен событиям Холодной войны и показывает Супермена как советского героя, воспитанного в духе коллективизма. Советский Супермен конфликтует с Бэтменом, своим классическим антагонистом Лексом Лютором и другими героями DC.

Ранее стало известно, что DC расширит телевселенную сериалом о Старгерл.