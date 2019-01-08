Москва прощается с Иваном Бортником
В московском Театре на Таганке началось прощание с актером Иваном Бортником, пишет РИА «Новости»
Проститься с артистом пришли его коллеги, близкие и поклонники. На сцену кладут цветы, у гроба соболезнования принимают близкие Бортника.
После прощания Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище.
Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет 2 января. Играл в фильмах «Родня», «Мусульманин», «Зеркало для героя», сериале «Место встречи изменить нельзя» и др.