Уволенный из Marvel Ганн напишет сценарий для сиквела «Отряда самоубийц»

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Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что фильм «Стражи Галактики. Часть 3» будет снят, несмотря на увольнение режиссера картины Джеймса Ганна летом прошлого года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По его словам, Ганн перешел в DC — конкурента Marvel — где в настоящее время работает над сценарием для второй части «Отряда самоубийц».

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Файги подчеркнул, что не видит соперничества между студиями, и добавил, что Ганн «делает классные вещи».

Он также подтвердил, что «Стражи Галактики. Часть 3» позднее все же появятся, но не уточнил, «когда, где, как».

Джеймс Ганн был уволен из студии из-за неприличных твитов, которые он писал около десяти лет назад. Однако перед уходом из Disney он успел написать сценарий для третьей части супергеройского фильма, оставалось только дождаться начала съемок в 2019 году.

Ранее сообщалось, что имя Джеймса Ганна все-таки появится в титрах «Стражей галактики».