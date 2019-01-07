Первые кадры новых серий «Игры престолов» попали в сеть

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Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов».

В тизере сериалов, которые выйдут на HBO в 2019 году, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои «Игры престолов: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. Кроме этого, в тизере есть кадры из «Хранителей», «Настоящего детектива», «Большой маленькой лжи», «Чернобыля».

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Премьера последнего сезона «Игры престолов» должна состояться на телеканале в апреле 2019 года.

Ранее президент США Дональд Трамп выложил в твиттер мем о себе и «Игре престолов».