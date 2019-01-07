Рами Малек получил «Золотой глобус» за роль Фредди Меркьюри

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Рами Малек завоевал награду «Золотой глобус» в категории «лучший актер в драме». Об этом сообщается в твиттере премии.

Малек получил статуэтку за роль рок-певца Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». На звание лучшего актера также претендовали Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Лукас Хеджес и Джон Дэвид Вашингтон.

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Победителя в данной номинации назвал Ричард Гир.

Ранее стала известна лучшая актриса в драме по версии «Золотого глобуса».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».