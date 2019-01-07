Рами Малек получил «Золотой глобус» за роль Фредди Меркьюри
Рами Малек завоевал награду «Золотой глобус» в категории «лучший актер в драме». Об этом сообщается в твиттере премии.
Малек получил статуэтку за роль рок-певца Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». На звание лучшего актера также претендовали Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Лукас Хеджес и Джон Дэвид Вашингтон.
Реклама
Победителя в данной номинации назвал Ричард Гир.
Ранее стала известна лучшая актриса в драме по версии «Золотого глобуса».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».