Гленн Клоуз завоевала «Золотой глобус»
Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в драматическом фильме. Об этом сообщается в твиттере премии.
Клоуз выиграла статуэтку за роль в фильме «Жена». За награду в данной номинации также боролись Леди Гага, Николь Кидман, Мелисса Маккарти и Розамунд Пайк.
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Победительницу в этой категории назвал Гари Олдман.
Ранее стал известен лучший режиссер по версии «Золотого глобуса».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».