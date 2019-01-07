Гленн Клоуз завоевала «Золотой глобус»

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Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в драматическом фильме. Об этом сообщается в твиттере премии.

Клоуз выиграла статуэтку за роль в фильме «Жена». За награду в данной номинации также боролись Леди Гага, Николь Кидман, Мелисса Маккарти и Розамунд Пайк.

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Победительницу в этой категории назвал Гари Олдман.

Ранее стал известен лучший режиссер по версии «Золотого глобуса».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».