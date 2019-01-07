Названа лучшая комедия по версии «Золотого глобуса»

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Картина «Зеленая книга» завоевала «Золотой глобус» в категории «лучший фильм — комедия или мюзикл». Об этом сообщается в твиттере премии.

В этой номинации также были представлены картины «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Мэри Поппинс возвращается» и «Власть».

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Комедия «Зеленая книга» Питера Фаррелли рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя.

Ранее стало известно имя лучшего режиссера по версии «Золотого глобуса».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».