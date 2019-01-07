Альфонсо Куарон получил «Золотой глобус» за фильм «Рим»
Режиссер Альфонсо Куарон стал обладателем «Золотого глобуса». Об этом сообщается в твиттере премии.
Куарон получил статуэтку за фильм «Рим», который победил в номинации «лучший фильм на иностранном языке». В этой категории также были представлены картины «Капернаум», «Девочка», «Работа без авторства» и «Магазинные воришки».
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При этом Куарон также номинирован на «Золотой глобус» за режиссуру.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».