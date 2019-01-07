Кристиан Бэйл завоевал «Золотой глобус»

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Актер Кристиан Бэйл стал обладателем «Золотого глобуса» за роль в фильме «Власть». Об этом сообщается в твиттере премии.

В категории «лучший актер в комедии/мюзикле» также были представлены Лин-Мануэль Миранда, Вигго Мортенсен, Роберт Редфорд и Джон Си Райли.

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Победителя в данной номинации объявила Сирша Ронан.

Ранее сообщалось, что Ричард Мэдден стал обладателем «Золотого глобуса».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».