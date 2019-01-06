Виталий Милонов в своем рэп-клипе призвал музыкантов «следить за базаром»

Депутат Госдумы Виталий Милонов снял собственный рэп-клип, напоминающий песню «Пулю Дуру» Хаски. Ролик размещен на YouTube-канале Chain Your Life.

В начале клипа Милонов видит по телевизору сюжет об отмене концертов рэперов.

«Опять этих рэперов щемят! Надо пойти разобраться!» — заявляет Милонов.

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Позже он едет в автомобиле по Санкт-Петербургу и читает рэп про то, что он против запретов артистов и баттлов. Он также посоветовал музыкантам исполнять свою музыку и «следить за базаром». В конце ролика он рвет документ о запрете очередного концерта.

Ранее российский телеведущий Дмитрий Киселев прочитал рэп в эфире программы «Мастер смеха».