Стало известно, когда пройдет прощание с Иваном Бортником

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Прощание с актером Иваном Бортником пройдет во вторник, 8 января в Театре на Таганке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Ирину Апексимову.

Она также рассказала, что актера похоронят на Котляковском кладбище, где похоронена его мать.

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«Восьмого числа в Театре на Таганке, где всю жизнь проработал Иван Бортник, состоится прощание с ним», — заявила Апексимова.

Иван Бортник скончался 4 января в возрасте 79 лет.