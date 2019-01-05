В Исаакиевском соборе прошел концерт памяти Гранина

В Исаакиевском соборе прошел концерт по случаю 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу собора.

«Концерт посетили примерно 400 человек. Вечер открыл [директор музея] Юрий Мудров, также присутствовала дочь писателя - Марина Даниловна, Виталий Гордиенко, режиссер, заслуженный артист России», — рассказали в пресс-службе.

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По словам представителя собора, в здании часто проводят концерты, посвященные знаменитым людям Санкт-Петербурга и Ленинграда. Отмечается, что писатель был связан как с городом, так и с Исаакиевским собором.

Ранее сообщалось, что в Петербурге установят мемориальную доску Даниилу Гранину.