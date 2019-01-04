С Егора Крида потребовали многомиллионную компенсацию за срыв концертов в Абу-Даби

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Организаторы новогоднего музыкального фестиваля в Абу-Даби потребовали от исполнителя Егора Крида выплатить компенсацию за сорванные выступления, сообщает сайт kp.ru.

Издание сообщает, что во время начала своего выступления Крид «сидел неподалеку от сцены и пил кофе, заявив, что не подчиняется жестокому таймингу и пока не в подходящем настроении». В результате выступление артиста не состоялось.

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Отмечается, что в настоящее время организаторы подсчитывают размера причиненного ущерба, после которой у артиста потребуют компенсацию. По данным издания, сумма будет составлять несколько миллионов рублей.

Комментариев самого артиста пока не поступало.