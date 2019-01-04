Режиссер «Игры престолов» снимет пилотный эпизод «Бэтвумен»

Американский режиссер Дэвид Наттер, который получил «Эмми» за лучшую режиссуру за работу над сериалом «Игра престолов», снимет пилотный эпизод сериала «Бэтвумен». Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, Наттер также работал над эпизодами таких сериалов, как «Стрела» и «Флэш». При этом продюсером пилотной серии «Бэтвумен» станет Грег Берланти, сценаристом — Кэролайн Дрис, известная по работе над «Тайнами Смолвиля» и «Дневниками вампира».

Ранее появилась первая фотография Руби Роуз в образе Бэтвумен.