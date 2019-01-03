Названы дата и место прощания с Владимиром Дыховичным
Ольга Дыховичная рассказала, когда состоится прощание с актером Владимиром Дыховичным. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По ее словам, церемония состоится в субботу, 5 января. Отпевание пройдет в храме Софии в Средних Садовниках в 11.00.
Реклама
«14.00. Электротеатр Станиславского. Тверская 23», — написала Ольга.
Ранее сообщалось, что вероятной причиной смерти актера Владимира Дыховичного могла стать наркотическая зависимость.