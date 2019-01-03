Умер последний аниматор «золотого века» Disney

В Калифорнии в доме престарелых в возрасте 105 лет скончался аниматор Дон Ласк, который вместе с Уолтом Диснеем работал над классическими мультфильмами Walt Disney Company. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына аниматора.

Ласк пришел в компанию Диснея в 1933 году и вместе с ним создавал знаменитые ранние мультфильмы студии, включая такие ленты как «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Бэмби», «Алиса в стране чудес», «Спящая красавица» и другие.

Реклама

В общей сложности аниматор проработал в Walt Disney Company около 27 лет, включая перерывы на службу в армии.

«Золотым веком» Disney принято называть период с 1937 по 1967 годы, когда вышли первые полнометражные мультфильмы студии.