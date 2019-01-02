Вышел тизер второго сезона «Убивая Еву»

В сети опубликовали тизер, а также первые кадры второго сезона сериала «Убивая Еву», сообщает Entertainment Weekly.

«Ева сделала нечто, что, возможно, навсегда изменило ее, и отразится на всех отношениях в ее жизни», — заявил исполнительный продюссер сериала Эмеральд Феннелл.

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Сюжет рассказывает об агенте MI5 Еве Поластри (ее сыграла Сандра О), которая охотится за наемной убийцей Вилланель (сыгранной Джоди Комер).

Ранее сообщалось о выходе трейлера музыкального фильма «За мечтой».