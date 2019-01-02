Названа причина смерти Владимира Дыховичного

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Вероятной причиной смерти актера Владимира Дыховичного могла стать наркотическая зависимость. Об этом заявил журналист Кирилл Шулика на своей странице в фейсбуке.

Владимир, сын режиссера Ивана Дыховичного, скончался 1 января 2019 года в возрасте 30 лет. Официальная причина его смерти пока не раскрыта.

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«Причина смерти — наркотики», — написал Шулика.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. Он снялся в таких фильмах, как «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, а также в сериале «Бессонница».